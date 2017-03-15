У сотрудников аппарата УФСИН России по Псковской области прошло занятие по безопасности дорожного движения

19:46, 15 марта 2017, ПАИ

В целях снижения аварийности на служебном и личном автотранспорте в УФСИН России по Псковской области прошло занятие для личного состава учреждения при участии инспектора по пропаганде ГИБДД УМВД России по г. Пскову Юлии Федоровой. Темой встречи стало рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

До сотрудников были доведены общие положения соблюдения правил дорожного движения, виды правонарушений, юридической ответственности за их совершение, а также информация о состоянии аварийности на дорогах Псковской области за прошедший год и профилактике дорожно-транспортного травматизма.

В ходе занятия обсудили ряд тем, среди которых правила парковки в черте города, использование веломототранспорта. Кроме этого, в преддверии весенних школьных каникул инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по г. Пскову Юлия Федорова призвала водителей быть особенно аккуратными и острожными на дорогах.

В завершение мероприятия сотрудники Управления обратились к представителю Госавтоинспекции с интересующими вопросами и разобрали спорные ситуации на дорогах, возникающие в их практике.