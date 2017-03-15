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Общество

В администрации Псковской области подвели первые итоги Всероссийской сельхозпереписи

В среду, 15 марта, в администрации Псковской области состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года под председательством заместителя губернатора региона Сергея Перникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

О первых оперативных итогах переписи рассказала руководитель Псковстата Валентина Валиуллина. Согласно предоставленным данным, в регионе произошло укрупнение общей площади земли крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей почти на треть. Кроме того, с момента проведения предыдущей сельхозпереписи в 2006 году в регионе увеличилось число личных подсобных хозяйств.

Валентина Валиуллина отметила, что это промежуточные показатели переписи. В целях получения наиболее полных и объективных итогов Псковстат продолжает работу по проверке данных по всем категориям хозяйств по Псковской области и муниципальным образованиям. Предварительные итоги будут подведены в четвертом квартале этого года, а окончательные — годом позже.

Всего в сельскохозяйственной переписи в регионе приняли участие 286 сельскохозяйственных организаций, 628 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 213 тыс личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 564 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. При этом 23% респондентов предоставили свои данные в электронном виде.

В завершение доклада Валентина Валиуллина добавила, что благодаря межведомственному взаимодействию Псковстата с органами исполнительной власти всех уровней и органами местного самоуправления сельхозперепись прошла на высоком уровне.

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