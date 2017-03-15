Путин проверит результаты «уборки» на Земле Франца-Иосифа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в преддверии Арктического форума посетит Землю Франца-Иосифа, передает РИА «Новости».
В рамках визита глава государства пообщается с экологами и ознакомится с результатами «уборки» на архипелаге.
«В преддверии Арктического форума президент планирует посетить Землю Франца-Иосифа. Пообщается с экологами. Посмотрит результаты уборки», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет встречи с президентами Исландии и Финляндии Гвюдни Йоуханнессоном и Саули Нийнистё на полях Международного арктического форума, который состоится в Архангельске 29–30 марта.