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Путин проверит результаты «уборки» на Земле Франца-Иосифа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в преддверии Арктического форума посетит Землю Франца-Иосифа, передает РИА «Новости».

В рамках визита глава государства пообщается с экологами и ознакомится с результатами «уборки» на архипелаге.

«В преддверии Арктического форума президент планирует посетить Землю Франца-Иосифа. Пообщается с экологами. Посмотрит результаты уборки», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет встречи с президентами Исландии и Финляндии Гвюдни Йоуханнессоном и Саули Нийнистё на полях Международного арктического форума, который состоится в Архангельске 29–30 марта.

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