Досрочный этап сдачи ЕГЭ в Псковской области начнётся 23 марта

20:31, 15 марта 2017, ПАИ

Досрочный этап ЕГЭ пройдет в Псковской области с 23 марта по 14 апреля, сообщил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов на заседании рабочей группы по подготовке к сдаче единого государственного экзамена в среду, 15 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По предварительным данным в нем примут участие 102 человека. Для них будет работать один пункт проведения экзамена на базе вечерней школы №1 в Пскове.

Александр Седунов отметил, что принципиальных изменений в процедуре сдачи ЕГЭ для выпускников школ не будет. «Процедура остается такой же, как и в прошлом году. Изменится только содержательная часть контрольно-измерительных материалов, из которой будет удалена тестовая часть», — сказал он.

По словам начальника Управления, типовые задания ЕГЭ соответствуют необходимому минимуму в образовательном стандарте и их можно найти в открытой базе Федерального института педагогических измерений.

Основной период ЕГЭ начнется 29 мая. В это время экзамен предстоит сдать 2,9 тыс выпускников, их них 201 человек - выпускники прошлых лет.

В регионе будет открыто 36 пунктов проведения экзамена, два из них (на базе вечерней школы Пскова и лицея № 10 в Великих Луках) будут обеспечены оборудованием для распечатки и сканирования экзаменационных материалов. Помещения для сдачи, как и прежде, будут находиться под видеонаблюдением. Также следить за ходом экзамена будут общественные наблюдатели, включая студенческие и молодежные организации.

Впервые в этом году в 11-х классах пройдут всероссийские проверочные работы, добавил руководитель Управления образования области. Кроме того, школы в Пскове, Великих Луках, Гдовском, Печорском, Псковском районах проведут проверку знаний по ОБЖ в рамках процедуры национального исследования качества образования, в которой традиционно участвует регион. В мае выпускники школ области будут писать сочинение.