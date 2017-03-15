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Общество

Ford Focus назван самой популярной иномаркой России

Аналитическое агентство «Автостат» назвало Ford Focus самой популярной иномаркой в России, пишет портал motor.ru. По состоянию на 1 января 2017 года парк легковых автомобилей в стране насчитывает около 694 тысяч экземпляров модели.

По данным «Автостата», автомобили Mercedes-Benz возглавили список продаж подержанных иномарок Москвы по итогам 2016 года. За 12 месяцев в столице перепродали 29,8 тысячи машин марки

По итогам 2016 года «Фокус» вытеснил с первого места Toyota Corolla — их количество оценивается в 691 тысячу штук. Третью позицию занял Renault Logan, тогда как в топ-10 вошли также Hyundai Solaris, Kia Rio, Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Toyota Camry, Volkswagen Passat и Volkswagen Polo.

Ранее в «Автостате» подсчитали средний возраст иномарок в России, он составил 10,4 года. У машин американских марок этот показатель составил 9,1 года. Кроме того, в начале 2017 года были подведены итоги продаж подержанных автомобилей в России. Объем сбыта вырос на шесть процентов — до 5,19 миллиона машин.

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