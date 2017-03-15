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Общество

В Италии арестованы 69 представителей мафиозного клана

В Италии арестованы 69 человек, которых правоохранители подозревают в причастности к коррупционным схемам в Неаполе. Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, антикоррупционная операция была направлена против известного мафиозного клана Casalesi, который действует на территории Неаполя.

Как сообщается, преступники контролируют большой объем сыра моцарелла, который производится в южной части Италии.

Операция была проведена в 10 итальянских городах, в результате чего порядка 36 человек в настоящий момент находятся под домашним арестом. Среди арестованных числятся политики, госслужащие, профессора и бизнесмены, и даже бывший мэр Помпей.

О том, какие именно меры ответственности им грозят в случае вынесения обвинительного приговора, не уточняется.

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