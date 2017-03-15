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Политика

Минтруд пообещал побороть теневую занятость за пять лет

Минтруд может решить проблему неформальной занятости в России за пять лет, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщает Rambler News Service.

По его словам, министерству удалось организовать регионы по борьбе с теневой занятостью, и часть из них (Татарстан, Башкирия, Белгородская область) серьезно продвинулись в этом направлении.

«Они поняли, что здесь идут очень серьезные потери именно в бюджетах субъектов Российской Федерации, потому что, во-первых, это неуплата подоходного налога, это обратные требования к региону платить за этого человека в ОМС как за неработающего, то есть человек работает, у него есть доходы, но регион должен за него платить как за неработающее население», — сказал министр.

Он отметил, что для легализации теневого сектора необходимо предоставить регионам легитимное право запрашивать в Пенсионном фонде информацию о том, за кого выплачиваются страховые взносы, а за кого нет.

21 сентября президент Владимир Путин заявил, что граждан, работающих в тени, нужно на два года освободить от налогов и обязательных взносов. Он отметил, что миллионы россиян самостоятельно работают в самых разных сферах, они «вынуждены оставаться в тени, чтобы не сталкиваться с бюрократией, с поборами, постоянными проверками». «Считаю, что самозанятым гражданам нужно предложить понятный и удобный инструмент взаимодействия с государством. Чтобы они могли спокойно, "в белую", вести и развивать свое дело», — добавил Путин.

В октябре прошлого года сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать окончательные подходы к законодательному статусу самозанятых.

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