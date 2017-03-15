В России анонсировали создание нового лёгкого вертолёта

21:22, 15 марта 2017, ПАИ

В России разрабатывается новый легкий вертолет, серийное производство которого начнется в 2020-2021 годах. Сообщение об этом опубликовано на сайте корпорации «Вертолеты России» в среду, 15 марта, пишет Лента.ру.

«Для холдинга "Вертолеты России" это новый сегмент рынка, поэтому перед нами стоит несколько задач. Во-первых, создать продукт, привлекательный как для коммерческих заказчиков, так и для личного пользования. Во-вторых, выйти на новые для нас рынки, в том числе Европы и США, через сертификацию вертолета в этих странах», — приводятся в заявлении слова генерального директора холдинга Андрея Богинского.

В настоящее время разрабатывается технический проект вертолета. В 2017 году планируется подать заявку на сертификацию машины.

Вертолет выполняется по соосной схеме расположения несущих винтов. Максимальная взлетная масса составит около 1600 килограммов, дальность полета — 760 километров. Нагрузка — 730 килограммов или пять человек на борту. Крейсерская скорость машины 230 километров в час, потолок — свыше шести километров.