0
15:46
В Пскове готовится к открытию еще один ресторан международной сети быстрого питания
14:49
Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу
14:44
Псковская область заняла 2-е место в РФ по росту производства сельхозпродукции и 1-е - в животноводстве
22:14
Крым определился с ценами на отдых летом
17:40
Более 100 млн рублей предусмотрено в бюджете Псковской области на организацию школьных перевозок
14:35
Реконструкция объектов к Ганзейским дням в Пскове начнётся в этом году
22:11
Законопроект о реновации столичного жилфонда поступил в Госдуму
Еще новости
Экономика

Рогозин: Россия расширяет строительство ледоколов в Арктике

Россия планирует наращивать парк ледоколов в Арктике, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, расширение ледокольного флота обусловлено увеличением интенсивности грузоперевозок по Северному морскому пути.

Рогозин также отметил, что на данный момент в России строится один ледокол мощностью 60 МВт, еще два планируется построить до 2020 года.

Ранее Рогозин заявил, что страна планирует к 2022 году перевозить до 40 млн тонн грузов по Северному морскому пути.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове готовится к открытию еще один ресторан международной сети быстрого питания
15 марта 2017
В Пскове готовится к открытию еще один ресторан международной сети быстрого питания 2
Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу
15 марта 2017
Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу 7
Псковская область заняла 2-е место в РФ по росту производства сельхозпродукции и 1-е - в животноводстве
14 марта 2017
Псковская область заняла 2-е место в РФ по росту производства сельхозпродукции и 1-е - в животноводстве 6
Крым определился с ценами на отдых летом
13 марта 2017
Крым определился с ценами на отдых летом
Более 100 млн рублей предусмотрено в бюджете Псковской области на организацию школьных перевозок
13 марта 2017
Более 100 млн рублей предусмотрено в бюджете Псковской области на организацию школьных перевозок
Реконструкция объектов к Ганзейским дням в Пскове начнётся в этом году
13 марта 2017
Реконструкция объектов к Ганзейским дням в Пскове начнётся в этом году 2
Законопроект о реновации столичного жилфонда поступил в Госдуму
10 марта 2017
Законопроект о реновации столичного жилфонда поступил в Госдуму
В Псковской области самая дешевая в России шаурма
10 марта 2017
В Псковской области самая дешевая в России шаурма 6

Идет загрузка...