Рогозин: Россия расширяет строительство ледоколов в Арктике

21:30, 15 марта 2017, ПАИ

Россия планирует наращивать парк ледоколов в Арктике, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, расширение ледокольного флота обусловлено увеличением интенсивности грузоперевозок по Северному морскому пути.

Рогозин также отметил, что на данный момент в России строится один ледокол мощностью 60 МВт, еще два планируется построить до 2020 года.

Ранее Рогозин заявил, что страна планирует к 2022 году перевозить до 40 млн тонн грузов по Северному морскому пути.