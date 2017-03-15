Госдума одобрила новый дачный закон

21:42, 15 марта 2017, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении проект нового базового закона о дачных хозяйствах, передает «Росбалт». Разработанный правительством РФ законопроект призван заменить действующий закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

Среди его основных положений — отказ от садоводческого, огороднического или дачного потребительского кооператива. Согласно документу, они смогут преобразоваться в сельскохозяйственные кооперативы. Также предполагается отказаться от следующих организационно-правовых форм: садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство и дачное некоммерческое товарищество. Вместо этого предлагается объединить ведение садоводства и дачного хозяйства в рамках садоводческого некоммерческого товарищества, а ведение огородничества оставить за огородническим некоммерческим товариществом.

Решение о создании товарищества принимается на учредительном собрании не менее чем тремя гражданами (учредителями), говорится в документе. В товариществе создается реестр членов, который содержит сведения о членах товарищества и кадастровый (условный) номер земельного участка, правообладателем которого является член товарищества. К органам товарищества предлагается отнести общее собрание членов товарищества, правление, председателя правления и ревизионную комиссию (ревизора).

Законопроектом также вводится понятие «садовый дом», ныне действующее понятие «жилое строение» исключается. Согласно проекту, для размещения садового дома не потребуется разрешения на строительство. Такой дом должен предназначаться для отдыха и временного пребывания людей и может располагаться на садовом (дачном) земельном участке, говорится в проекте.

По еще одной норме садовый (дачный) земельный участок также может использоваться для строительства жилого дома — объекта индивидуального жилищного строительства, пригодного для постоянного проживания граждан.

Законопроектом также предлагается определить общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы, а также порядок подготовки финансово-экономического обоснования размеров взносов, утверждаемого общим собранием членов товарищества.