Украинцам посулили убытки в десятки тысяч гривен из-за кредита МВФ

21:59, 15 марта 2017, ПАИ

Украинцы потеряют десятки тысяч гривен на субсидиях и пенсиях, если Киев подпишет новый меморандум с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом в среду, 15 марта, пишет украинское издание «Вести».

Для получения транша властям нужно будет заморозить индексацию социальных выплат, размер которых на неопределенный срок останется на уровне 2017 года. С учетом того, что ранее пенсии повышались в среднем на 20 процентов в год, каждый украинский пенсионер рискует потерять в ближайшие пять лет по 18 тысяч гривен (39,3 тысячи рублей), отмечает издание.

Также будет проведена пенсионная реформа, которая предполагает отмену досрочного выхода на пенсию и введение обязательного минимального стажа. Из-за этой меры часть украинцев может остаться без пенсии в возрасте от 60 до 65 лет и лишиться за это время 84 тысяч гривен (183,3 тысячи рублей).

Кроме того, одно из условий МВФ — ужесточение порядка начисления коммунальных субсидий. У жителей Украины могут отобрать право на субсидию, если они купят телевизор или автомобиль: «После повышения коммуналки средняя субсидия составила две тысячи гривен. Лишившись ее, за пять лет семья будет платить на 120 тысяч гривен (около 262 тысяч рублей) больше».

Ожидается, что заседание совета директоров МВФ, на котором Украина заключит с фондом соглашение в обмен на кредит в один миллиард долларов, состоится 20 марта.

В сентябре 2016 года международная организация также приняла решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи (ее объем — свыше 17 миллиардов).