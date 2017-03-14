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К «Титанику» запустят подводные туры

К затонувшему «Титанику» запустят подводные экскурсии, сообщает The Telegraph. С такой инициативой выступила одна из лондонских туркомпаний.

Обломки «Титаника» лежат на глубине 4 тыс. метров в Атлантическом океане. С мая 2018 года их смогут увидеть все желающие.

Общая продолжительность тура составит восемь дней. В каждую группу войдут до девяти клиентов. Согласно плану, туристов доставят вертолетом из города Сент-Джонс (Канада) на борт экспедиционной яхты, расположенной в районе крушения «Титаника».

В случае благоприятной погоды пассажиры смогут увидеть некоторые обломки знаменитого судна. Программа также включает лекции, дискуссии, встречи с исследователями и учеными. Путешественникам предложат оказать экспертам посильную помощь. Стоимость тура превышает $105 тыс. на человека.

«Титаник» затонул в 1912 году.

Ранее сообщалось, что в Китае хотят воссоздать знаменитое крушение лайнера «Титаник» ради туристов.

 

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