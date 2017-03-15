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Общество

Чиновники в России стали получать гораздо более крупные взятки, чем прежде

Средний размер взятки в России в 2016 году составил 328 тыс. руб., что на 75% больше, чем годом ранее. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко. «Часто незаконные вознаграждения намного крупнее. Например, совсем недавно было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства—заместителя начальника тыла главкомата внутренних войск МВД России. Он подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 млн руб. от директора коммерческой организации за заключение государственных контрактов на строительство объектов внутренних войск на сумму более 2 млрд руб., а также содействие в сдаче выполненных работ и их приемке»,— отметил он.

Курносенко добавил, что с течением времени коррупционные схемы постоянно совершенствуются, появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки и способы ее передачи. «Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее»,— рассказал генерал.

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