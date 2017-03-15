В УМВД по городу Пскову обсудили взаимодействие студентов и полиции

22:37, 15 марта 2017, ПАИ

В рамках сотрудничества с Псковским государственным университетом, которое закреплено подписанным ранее соглашением, прошла встреча студентов с руководством УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе состоявшегося общения рассматривались вопросы дальнейшей организации взаимодействия студентов и преподавателей с представителями различных подразделений городской полиции в решении задач правоохранительной направленности.

В обстоятельном и конструктивном диалоге приняли участие начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин, помощник начальника Управления – начальник отдела по работе с личным составом полковник внутренней службы Артур Зинин, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майор полиции Роман Иванов, начальник экспертно-криминалистического отдела подполковник полиции Николай Капустин, председатель совета ветеранов полковник милиции в отставке Константин Марченко, ведущий специалист направления информации и общественных связей Елена Иванова и доцент кафедры экономики и финансов Псковского государственного университета Михаил Балог.

Говорилось, в частности, о возможности проведения лекций сотрудниками УМВД России по городу Пскову, прохождения студентами университета практики в городской полиции, привлечения их к участию в работе народных дружин.

Одними из организаторов этого мероприятия стали члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову.