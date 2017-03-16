В прошлом году в России действовали более 150 финансовых пирамид

10:05, 16 марта 2017, ПАИ

На территории России в прошлом году действовали более 150 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, организовавших более 300 офисов в самых разных регионах. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

«От них (пирамид) пострадали более 20 тыс. граждан. В настоящее время расследуется более 200 уголовных дел о крупном и особо крупном мошенничестве в отношении организаторов махинаций»,— добавил он.