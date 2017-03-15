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Общество

В сфере ЖКХ в 2016 году возмещен ущерб на сумму более 2,7 млрд рублей

В минувшем году подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции выявлено более 1,6 тыс. преступлений в этой сфере, из них 752 — коррупционной направленности. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко. «Возмещен ущерб на сумму более 2,7 млрд руб., что почти в два раза превышает уровень 2015 года»,— добавил он.

«Анализ оперативной обстановки показывает, что в сфере ЖКХ наиболее «популярны» преступления, связанные с незаконным завышением тарифов на электроэнергию и услуги, неправомерным взиманием завышенной платы за присоединение к электрическим сетям и неправомерным перечислением денежных средств коммерческим структурам за фактически не выполняемые работы в рамках государственного и муниципального заказа. В связи с этим мы давно выступаем за предоставление гражданам права на прямые расчеты с поставщиками, без посредников, раздувающих счета»,— рассказал Курносенко.

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