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Политика

Порошенко потребует санкций за поставки продукции из Донбасса в Россию

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в телеэфире заявил, что если продукция из национализированных самопровозглашенными ДНР и ЛНР предприятий начнет поставляться в Россию, Киев потребует введения санкций, сообщает РИА «Новости».

«Если продукция из украденных предприятий начнет поставляться в Россию, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий», — заявил Порошенко

Он отметил, что кабмин подсчитает убытки, которые понесла Украина от торговой блокады Донбасса.

15 марта власти Украины приняли решение о перекрытии всех автомобильных и железнодорожных путей в Донбасс.

Накануне в ДНР сообщили об отправке первой партии угля в Россию.

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