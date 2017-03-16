Росгвардия утвердила ведомственные награды

09:38, 16 марта 2017, ПАИ

В Росгвардии рассказали о завершении разработки ведомственных наград. Первые из них вручат отличившимся в служебно-боевой деятельности военнослужащим и сотрудникам ко Дню Росгвардии — 27 марта, пишет газете «Коммерсантъ».

«Приказом директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова учреждены ведомственные награды. К ним относятся: звание «Почетный сотрудник Росгвардии», почетная грамота Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и благодарность директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, а также ведомственные знаки отличия. Всего 11 медалей и 3 нагрудных знака»,— говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин провел самую масштабную реформу правоохранительной системы. Появилась новая, подчиняющаяся непосредственно главе государства мощная силовая структура — Росгвардия. При этом были ликвидированы два ведомства — Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба. Их функции вернулись к МВД.