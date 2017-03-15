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Общество

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о натуральных выплатах в ОСАГО

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о приоритете натурального возмещения в ОСАГО. Об этом сообщается на сайте Госдумы, пишет Коммерсант.

Этот документ подготовил в прошлом июне депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов. 14 декабря 2016 года Госдума одобрила законопроект в первом чтении. По действующим правилам страховщик по своему усмотрению выбирает форму выплаты по ОСАГО: ремонт или деньги. Если законопроект будет принят, деньги будут выплачиваться в виде исключения, а страховая компания будет выбирать автосервис, который должен быть расположен не дальше 50 км от населенного пункта потерпевшего (в городах с населением от 500 тыс. человек) или не дальше 200 км (менее 500 тыс.).

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал все поправки ко второму чтению соответствующего закона — как депутатские, так и правительственные. По мнению юристов совета, ЦБ, настаивая на приоритете ремонта над денежным возмещением, вмешивается в регулирование гражданско-правовых отношений. Они уверены, что позиция ЦБ вступает в противоречие с принципами Гражданского кодекса, по которому выплата по ущербу гражданину — это денежная компенсация. Кроме того, юристы против использования старых запчастей при ремонте по ОСАГО.

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