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Экономика

Правительство России решило переписать неналоговые платежи и избавиться от лишних

Правительство РФ занялось унификацией неналоговых сборов, которые обязаны платить предприниматели. Как пишет газета «Известия», министр экономического развития Максим Орешкин провел заседание, на котором были обобщены все виды сборов с бизнеса и принято решение в течение 2017 года создать единый реестр этих платежей.

«На заседании речь шла именно о сборах с бизнеса. Сборы и платежи с физических лиц на совещании не обсуждались», — сообщил изданию участник заседания.

В реестр будут включены и утилизационный сбор, и система «Платон», и сборы за проведение госэкспертизы, и многие другие. При этом в ходе ревизии сборов некоторые виды платежей могут быть упразднены.

Создание такого реестра должен облегчить жизнь всем. Бизнесу он даст возможность зафиксировать существующие поборы и в перспективе добиться моратория на их повышение, исполнительным властям, в свою очередь, будет легче вести учет и контроль, отмечает источник.

В процессе работы платежи предполагается разбить на три группы: те которые непременно попадут в реестр; те, необходимость которых нужно будет обсуждать; те, что не войдут в список и, возможно, будут отменены (например, портовые и таможенные сборы или ОСАГО).

Несмотря на общее понимание необходимости создания реестра, Минэкономразвития и Минфин расходятся по некоторым пунктам реализации проекта. МЭР при одобрении бизнесменов выступает за создание нового закона о неналоговых платежах, а Минфин хочет ограничиться поправками в существующее законодательство.

О необходимости создания реестра неналоговых платежей заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в декабре 2016 года.

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