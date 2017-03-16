Число лиц, получивших паспорт РФ через брак, выросло за 7 лет в 51 раз

08:15, 16 марта 2017, ПАИ

С 2009 года в России в 51 раз выросло число лиц, получивших гражданство благодаря браку с россиянами: с 683 человек до почти 35 тыс. в 2016 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные миграционных служб

По словам завсектором лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольги Чудиновских, в стране развился бизнес по содействию в заключении брака с гражданином России. При этом не существует системы проверки браков на «подлинность».

«У нас никому нет до этого дела. Учитывая, что механизмы включения в госпрограмму и процедуры получения РВП не вполне прозрачны, можно предположить, что фиктивные браки интегрированы в общую систему получения российского гражданства. В условиях дефицита обязательно возникает теневая сторона вопроса», — отметила эксперт.

Также увеличилось количество новых граждан, участвовавших в программе переселения соотечественников. Таким образом в 2016 году получили гражданство почти 150 тыс. мигрантов, что в 41 раз больше, чем в 2009 году.