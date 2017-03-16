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В Дедовичах «Волга» столкнулась с машиной ГИБДД, которая ехала с включенными спецсигналами

15 марта в поселке Дедовичи на улице Бундзена произошло ДТП с участием служебной автомашины полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющейся информации, 32-летний мужчина за рулем «Волги» не убедился в безопасности маневра при повороте налево и совершил столкновение с патрульной автомашиной «Форд», которая двигалась с включенными спецсигналами. Инспекторы ДПС преследовали правонарушителя.

В результате аварии водитель «Волги» получил телесные повреждения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Полиция напоминает гражданам, что в соответствии с требованиями Правил дорожного движения при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. 

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