Глава администрации Новосокольников оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращения

10:06, 16 марта 2017, ПАИ

Глава администрации города Новосокольники оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращения местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что 21 ноября 2016 года в администрацию города из администрации Новосокольнического района поступило обращение заявительницы по жилищным вопросам. Однако в установленный законом 30-дневный срок оно не было объективно и всесторонне рассмотрено.

В этой связи прокурор возбудил в отношении главы администрации Новосокольников дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 10 должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 6 тыс. рублей.

Администрация вернулась к рассмотрению обращения горожанки.