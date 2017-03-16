Обойти поле крест-накрест советует сегодня народный календарь

08:14, 16 марта 2017, ПАИ

16 марта по народному календарю наступил Евтропиев день, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память мученика Евтропия Амасийского, жившего в III-IV веках в Малой Азии и погибшего за веру от рук язычников.

В народе имя святого зарифмовали в поговорку: «Евтропий путь торопит да снег топит». В этот день нужно было обойти поле крест-накрест — привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег.

О солнце сложено множество присказок. Предки, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по солнцу и о погоде: если оно садится за облако — следующий день будет ненастным.

А главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.