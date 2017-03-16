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Общество

День образования подразделений экономической безопасности в МВД России отмечается 16 марта

16 марта отмечается День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД РФ, пишет сalend.ru.

Предшественником этой службы был Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД № 0018 в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР. В принятом положении об ОБХСС, в частности, говорилось, что он создается для «обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, а также для борьбы со спекуляцией».

В феврале 1992 года в составе МВД России было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), которое спустя пять лет было переименовано в ГУБЭП — Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями. В июне 2001 года оно вошло в состав Службы криминальной милиции МВД России, а через два года в структуре министерства начала действовать Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям. В результате административной реформы она стала Департаментом экономической безопасности (ДЭБ).

В 2011 году указом президента России ДЭБ в связи с проводимой реформой МВД был переименован в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

В настоящее время ГУЭБиПК — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД России, осуществляющее функции министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также иные функции.

Сегодня в свой профессиональный праздник все сотрудники ГУЭБиПК получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся - награды, благодарности и ценные подарки.

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