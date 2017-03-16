В день 100-летия явления иконы Божией Матери «Державная» состоялось богослужение в Спасо-Елеазаровском монастыре

08:43, 16 марта 2017, ПАИ

15 марта, в день столетия явления иконы Божией Матери «Державная», митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Спасо-Елеазаровском женском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

На богослужении присутствовали игумении Спасо-Елеазаровского, Спасо-Казанского и Снетогорского женских монастырей с сестрами, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Псковского отделения Императорского православного палестинского общества Владислав Туманов, прихожане и паломники.

«Вспомним историю нашей Родины – во многие лютые, страшные, опасные годы Матерь Божия являла свою милость: и во время татаро-монгольского ига, и во время нашествия шведов, ливонцев, поляков, которые стремились нашу Русь уничтожить, а нашу веру святую православную удалить от России. И новое время, революционное, страшное время разрухи, уничтожения и народа нашего, и культуры нашей, и даже святых мест, Матерь Божия все равно не оставила нашей родной России. После того, как насильно удалили нашего русского Императора царя Николая, в это же время, в этот же день, в пригороде Москвы, в селе Коломенском тогда, а теперь это уже и Москва, в Казанском храме была обретена, явлена икона Божией Матери и названа «Державная», потому что на ее явленном чудотворном образе были знаки царской власти державы Российской. И несмотря ни на какие гонения и уничтожения, Матерь Божия осталась с нами. Она не осталась где-то в одном месте, теперь она прославляется по всей России. И к нам пришел этот образ. Он не простой. Этот образ вместе с другими иконами по благословению святейшего Патриарха Алексия II посетил нашу Россию со всех сторон – и с севера, и с запада, и с востока, и с юга. И потом уже прибыл к нам, как дар нашей Псковской земле и покойной игумении Елизавете», - сказал владыка.

В знак архипастырского благословения всем богомольцам были вручены книги и иконки Державной Божией Матери. Затем собравшиеся во главе с митрополитом Евсевием направились к часовне, установленной на могиле бывшей настоятельницы Елеазаровской обители игумении Елизаветы (Беляевой), где была совершена заупокойная лития. После этого верующие были приглашены в монастырскую трапезную, где состоялся праздничный обед.

В тот же днень епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию Преждеосвященных Даров в домовом храме святителя Николая при Епархиальном управлении города Великие Луки. В этот день состоялось cоборное богослужение духовенства Невельского церковного округа. Владыка Сергий поздравил всех молящихся с праздником, пожелал им помощи и Покрова Пресвятой Богородицы и преподал архипастырское благословение.