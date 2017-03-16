0
10:48
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
10:24
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
09:25
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
16:09
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
11:05
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
09:06
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14:34
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Еще новости
Происшествия

В Себежском районе в озере обнаружено тело мужчины

15 марта в озере Озерявки Себежского района найдено тело мужчины 1962 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Заявка на поиск поступила от полиции. Труп был обнаружен в результате проведения водолазных работ. Тело передано сотрудникам полиции.

Днем ранее, 14 марта, также по заявке полиции спасатели вели поисковые работы на реке Ловать, вблизи деревни Рыканово Великолукского района. Там пропал мужчина 1987 года рождения, обнаружить его пока не удалось.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
16 марта 2017
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
16 марта 2017
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации 1
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
15 марта 2017
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой 2
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
14 марта 2017
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке 3
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
14 марта 2017
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14 марта 2017
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО) 27
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
13 марта 2017
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10 марта 2017
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов 5

Идет загрузка...