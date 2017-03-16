В Себежском районе в озере обнаружено тело мужчины

09:02, 16 марта 2017, ПАИ

15 марта в озере Озерявки Себежского района найдено тело мужчины 1962 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Заявка на поиск поступила от полиции. Труп был обнаружен в результате проведения водолазных работ. Тело передано сотрудникам полиции.

Днем ранее, 14 марта, также по заявке полиции спасатели вели поисковые работы на реке Ловать, вблизи деревни Рыканово Великолукского района. Там пропал мужчина 1987 года рождения, обнаружить его пока не удалось.

