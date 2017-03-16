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Общество

Прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в Новосокольническом районе

По требованию Псковской природоохранной прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки установлено, что в лесном массиве квартала 123 выдела 7  Новосокольнического участкового лесничества, на расстоянии 0,5 км от деревни Островки, расположена несанкционированная свалка отходов. При этом лесной участок, в границах которого она была обнаружена, передан в аренду ООО «СПК им. Чапаева».

Для устранения выявленных нарушений закона природоохранная прокуратура направила в Новосокольнический районный суд соответствующий иск.

Суд возложил на ООО «СПК им. Чапаева» обязанность в срок до 1 марта ликвидировать несанкционированную свалку. В настоящее время компания выполнила это требование.

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