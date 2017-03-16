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Псковича оштрафовали за взятки от машинистов локомотивных бригад

В Пскове вынесли приговор в связи с мелким коммерческим подкупом машиниста-инструктора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Обвиняемый, являясь машинистом-инструктором локомотивных бригад (по техническому обучению) эксплуатационного локомотивного депо Дно, в период с 21 апреля 2014 года по 15 июня 2016 года получал от машинистов локомотивных бригад денежные средства за внесение отметок об успешном прохождении последними практических занятий и сдаче зачетов.

Суд признал его виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

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