«Уголок православной книги» появился в Великолукской горбольнице

10:45, 16 марта 2017, ПАИ

В Великолукской городской больнице состоялось открытие «Уголка православной книги». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, это было сделано по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в формате общеепархиальной акции.

«Теперь в трудные минуты душевных тревог и отчаяния пациенты больницы смогут обратиться к православной книге, которая поможет найти ответы практически на любой вопрос», - отметили в пресс-службе епархии.

Планируется, что свой «Уголок православной книги», в ближайшее время появится в каждом отделении больницы.

Ранее такой уголок был также открыт в Новоржевской районной больнице. Теперь каждый желающий может найти здесь литературу «от азов православия до душеполезных рассказов».