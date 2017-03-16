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Общество

«Уголок православной книги» появился в Великолукской горбольнице

В Великолукской городской больнице состоялось открытие «Уголка православной книги». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, это было сделано по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в формате общеепархиальной акции.

Фото с luki-eparhia.ru

«Теперь в трудные минуты душевных тревог и отчаяния пациенты больницы смогут обратиться к православной книге, которая поможет найти ответы практически на любой вопрос», - отметили в пресс-службе епархии.

Планируется, что свой «Уголок православной книги», в ближайшее время появится в каждом отделении больницы.

Ранее такой уголок был также открыт в Новоржевской районной больнице. Теперь каждый желающий может найти здесь литературу «от азов православия до душеполезных рассказов».

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