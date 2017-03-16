«Уголок православной книги» появился в Великолукской горбольнице
В Великолукской городской больнице состоялось открытие «Уголка православной книги». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, это было сделано по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в формате общеепархиальной акции.
«Теперь в трудные минуты душевных тревог и отчаяния пациенты больницы смогут обратиться к православной книге, которая поможет найти ответы практически на любой вопрос», - отметили в пресс-службе епархии.
Планируется, что свой «Уголок православной книги», в ближайшее время появится в каждом отделении больницы.
Ранее такой уголок был также открыт в Новоржевской районной больнице. Теперь каждый желающий может найти здесь литературу «от азов православия до душеполезных рассказов».