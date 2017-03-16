В Пскове планируют восстановить звон церкви Николы со Усохи с земли

10:19, 16 марта 2017, ПАИ

15 марта в рамках методического занятия сотрудники Псковского музея-заповедника посетили церковь Николы со Усохи, которая была передана Псковской епархии в 2005 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Настоятель храма священник Александр Ермолаев рассказал сотрудникам музея о ходе работ над иконостасом, где церковь заказывает новый лемех для куполов, ради чего в храме сейчас устроили небольшой ремонт. Кроме того, настоятель напомнил специалистам историю храма Николы со Усохи, которая начиналась с часовни, объяснил, где были найдены останки старинных фресок, вынес мощи Николая Угодника, которые были в своё время переданы храму митрополитом Псковским и Порховским Евсевием.

Сотрудники музея спросили у священника, планирует ли епархия восстановить звон церкви Николы со Усохи таким, каким он был исторически – с земли. Александр Ермолаев сказал, что такое намерение у пользователей храма есть, только, по его словам, они боятся, что прохожим тоже захочется звонить в колокола.

Напомним, церковь Николы со Усохи — православный кончанский храм в Пскове, памятник истории и культуры федерального значения XV-XVI веков. По преданию, когда-то давно под полом этого храма псковичи хранили оружие. До революции среди самых известных прихожан Никольского храма выделялся некий Пантелеймон, который пономарил в церкви и одновременно помогал одному врачу. Он был похоронен в самом храме. Во время Великой Отечественной войны Святоникольская церковь сильно пострадала. Научную реставрацию храма осуществил Борис Скобельцын по проекту Юрия Спегальского.