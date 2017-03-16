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Общество

Псков вошёл в топ-10 городов России для путешествий на майские праздники

Псков вошёл в топ-10 городов России для путешествий на майские праздники, сообщает RoomGuru.ru. Рейтинг основан на данных бронирования отелей и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая.

В Пскове туристы бронируют проживание на майские праздники в среднем на полторы ночи, обходится проживание 2,8 тыс. рублей в сутки.

В десятку популярных для отдыха в начале мая городов также вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Вологда, Великий Новгород, Сергиев Посад и Выборг.

В топ-10 зарубежных городов оказались Минск, Прага, Барселона, Баку, Вена, Тбилиси, Будапешт, Ереван, Таллин и Рига.

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