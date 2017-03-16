Один человек погиб и четверо пострадали на дорогах Псковской области 15 марта

10:32, 16 марта 2017, ПАИ

15 марта в Псковской области зарегистрированы три ДТП, в результате которых один человек погиб, четверо получили травмы. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД задержали пятерых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 461 нарушение Правил дорожного движения.

За сутки в органы внутренних дел Псковской области поступило 41 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях, в том числе 5 по Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 21 преступление, в том числе два угона, которые удалось раскрыть.