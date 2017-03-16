0
11:44
Псковская полиция ограничена в праве наказывать агрессивных «лошадниц» из Детского парка
10:37
Чтобы компенсировать естественную убыль населения России потребуется 500 тысяч мигрантов в год
09:49
Псков вошёл в топ-10 городов России для путешествий на майские праздники
08:43
В день 100-летия явления иконы Божией Матери «Державная» состоялось богослужение в Спасо-Елеазаровском монастыре
23:04
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о натуральных выплатах в ОСАГО
21:42
Госдума одобрила новый дачный закон
20:31
Досрочный этап сдачи ЕГЭ в Псковской области начнётся 23 марта
Еще новости
Общество

Сегодня в Пскове пройдет второй сеанс Суздальского фестиваля анимационных фильмов

Сегодня 16 марта в 16:00 в Медиахолле Театрально-концертной дирекции состоится второй сеанс Суздальского фестиваля анимационных фильмов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Программа второго дня «Суздаля» называется «Корова мечтала». Сегодня будут представлены мультфильмы: «Котики вперед. Самый главный начальник», «История Ам-Няма», «Листопад», «Бельчонок и санки», «Цып-Цып. Знакомство», «Маленькие лесные истории. Следопыт», «Тима и Тома. Поручение», «Привет малыш. Про кошку», «Машинки. Минивэн», «Буба. Мышеловка», «Корова мечтала». Все мультфильмы предназначены для аудитории 0+.

Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы или онлайн на сайте Дирекции.

Напомним, Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале, где каждый проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, в числе которых Псков, демонстрируют мультфильмы, которые участвуют в конкурсной программе «Суздаля». В этом году сеансы в Пскове проходят с 15 по 19 марта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская полиция ограничена в праве наказывать агрессивных «лошадниц» из Детского парка
16 марта 2017
Псковская полиция ограничена в праве наказывать агрессивных «лошадниц» из Детского парка
Чтобы компенсировать естественную убыль населения России потребуется 500 тысяч мигрантов в год
16 марта 2017
Чтобы компенсировать естественную убыль населения России потребуется 500 тысяч мигрантов в год 2
Псков вошёл в топ-10 городов России для путешествий на майские праздники
16 марта 2017
Псков вошёл в топ-10 городов России для путешествий на майские праздники
В день 100-летия явления иконы Божией Матери «Державная» состоялось богослужение в Спасо-Елеазаровском монастыре
16 марта 2017
В день 100-летия явления иконы Божией Матери «Державная» состоялось богослужение в Спасо-Елеазаровском монастыре 4
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о натуральных выплатах в ОСАГО
15 марта 2017
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о натуральных выплатах в ОСАГО
Госдума одобрила новый дачный закон
15 марта 2017
Госдума одобрила новый дачный закон
Досрочный этап сдачи ЕГЭ в Псковской области начнётся 23 марта
15 марта 2017
Досрочный этап сдачи ЕГЭ в Псковской области начнётся 23 марта
Небольшие осадки ожидаются в Псковской области 16 марта
15 марта 2017
Небольшие осадки ожидаются в Псковской области 16 марта

Идет загрузка...