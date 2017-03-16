Сегодня в Пскове пройдет второй сеанс Суздальского фестиваля анимационных фильмов

10:23, 16 марта 2017, ПАИ

Сегодня 16 марта в 16:00 в Медиахолле Театрально-концертной дирекции состоится второй сеанс Суздальского фестиваля анимационных фильмов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Программа второго дня «Суздаля» называется «Корова мечтала». Сегодня будут представлены мультфильмы: «Котики вперед. Самый главный начальник», «История Ам-Няма», «Листопад», «Бельчонок и санки», «Цып-Цып. Знакомство», «Маленькие лесные истории. Следопыт», «Тима и Тома. Поручение», «Привет малыш. Про кошку», «Машинки. Минивэн», «Буба. Мышеловка», «Корова мечтала». Все мультфильмы предназначены для аудитории 0+.

Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы или онлайн на сайте Дирекции.

Напомним, Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале, где каждый проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, в числе которых Псков, демонстрируют мультфильмы, которые участвуют в конкурсной программе «Суздаля». В этом году сеансы в Пскове проходят с 15 по 19 марта.