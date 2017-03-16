За неделю на псковских дорогах 1 человек погиб и 24 пострадали

09:44, 16 марта 2017, ПАИ

С 8 по 15 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 23 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 1 человек и 24 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В четырёх случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов. Также за указанный период деблокировали двух пострадавших. Доврачебная и иная помощь травмированным гражданам не оказывалась. Один раз осуществлялась ликвидация вторичных факторов.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.