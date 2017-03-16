0
10:48
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
10:24
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
09:25
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
16:09
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
11:05
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
09:06
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14:34
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Еще новости
Происшествия

Пскович отправится в колонию на 10 лет за сбыт амфетамина

31-летний житель Пскова отправится в тюрьму за сбыт психотропных веществ в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В суде установлено, что 5 февраля 2016 года мужчина сбыл гражданину, выступающему в роли приобретателя при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 102 грамма амфетамина за 50 тысяч рублей.

Суд назначил сбытчику минимальное наказание, предусмотренное санкцией пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
16 марта 2017
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
16 марта 2017
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации 1
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
15 марта 2017
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой 2
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
14 марта 2017
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке 3
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
14 марта 2017
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14 марта 2017
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО) 27
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
13 марта 2017
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10 марта 2017
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов 5

Идет загрузка...