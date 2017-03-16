Пскович отправится в колонию на 10 лет за сбыт амфетамина

09:46, 16 марта 2017, ПАИ

31-летний житель Пскова отправится в тюрьму за сбыт психотропных веществ в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В суде установлено, что 5 февраля 2016 года мужчина сбыл гражданину, выступающему в роли приобретателя при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 102 грамма амфетамина за 50 тысяч рублей.

Суд назначил сбытчику минимальное наказание, предусмотренное санкцией пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.