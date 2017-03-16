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Общество

22 марта в Печорах изготовят кормушки для птиц и «жаворонков» из теста

22 марта в 14:00 Музей истории города Печоры приглашает всех желающих на экологический праздник «День птиц». Как сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск», гости смогут узнать о значении птиц для природы и человека, редких и охраняемых видах птиц Печорского района, а также принять участие в мастер-классах по изготовлению кормушек из подручных материалов и приготовлению «жаворонков» из теста. Закончится мероприятие чаепитием с домашней выпечкой.

Авторы кормушек смогут стать участниками семейного конкурса, который проходит в музее-заповеднике «Изборск». Подробнее о конкурсе - здесь.

Кроме того, 1 апреля в музее-заповеднике «Изборск» состоится празднование Международного дня птиц.

Вход на мероприятие - по музейным билетам.

Информация по телефону: 8-(81148)-2-30-77.

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