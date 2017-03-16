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Общество

Чемпион мира по смешанным единоборствам Андрей «Белая Акула» Семенов снова посетит Псков

18 марта Псков посетит известный российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике Андрей «Белая Акула» Семенов.

Как рассказал спортсмен в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, его визит в Псков будет неофициальным. Он планирует посетить концерт фолк-рок группы «Сколот», который 18 марта в 20:00 состоится в клубе «IronClub». Коллектив выступит в рамках своего тура по стране, который посвящён 12-летию группы.

Кроме того, в рамках поездки в Псков Андрей Семёнов намерен встретиться с руководством 76-ой десантно-штурмовой дивизии.

Напомним, что в предыдущий раз  Андрей «Белая акула» Семенов приезжал в Псков 5 октября 2016 года с ещё одним известным бойцом ММА Сергеем «Десантником» Харитоновым. Тогда гости оценили материально-спортивную базу 76-й дивизии, посетили спортивно-развлекательный парк «Простория», а также провели несколько встреч с руководством Пскова и области.

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