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Общество

В НАТО считают КВН «политическим инструментом Кремля»

Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom назвал российскую телевизионную юмористическую передачу КВН «инструментом политической стратегической коммуникации», сообщает «Российская газета».

За основу «анализа» было взято выступление московской команды «Парапапарам» на фестивале «Голосящий КиВиН». Авторы исследования сравнили две фотографии из выступления команды: интернет-мем президента РФ Владимира Путина, сидящего верхом на медведе и снимок экс-президента США Барака Обамы, который едет на велосипеде по парку.

В докладе делается вывод о том, КВН является коммерческим продуктом, который процветает во многом из-за «особых отношений с Кремлем», он также называется «инструментом политической стратегической коммуникации».

Эти «выводы» прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками», - написала Захарова в своем Facebook.

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