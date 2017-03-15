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Культура

Псковские поэты вышли в финал международного фестиваля «Мгинские мосты»

Сразу девять псковских поэтов стали финалистами конкурсов международного музыкально-поэтического фестиваля «Мгинские мосты», который проходит в посёлке Мга Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

В 2017 году фестиваль посвящён Году истории и 90-летию Ленинградской области. В рамках фестиваля организованы заочные конкурсы «Мгинские мосты без границ» (для взрослых авторов) и «Ступени» (для детей), а также очный литературно-музыкальный конкурс.

В заочном конкурсе финалистами в номинации «Лирическая поэзия» стали великолучане Геннадий Моисеенко, Светлана Размыслович, Игорь Саюнов, в номинации «Историко-патриотическая поэзия» — Мария Романчук (Гдовский район, деревня Трутнево) и Геннадий Синицкий (Невель). На очном конкурсе фестиваля, который состоится в Мге 25 марта, Псковскую область будут представлять поэты Игорь Исаев, Николай Рассадин, Вита Пшеничная и Андрей Бениаминов.

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