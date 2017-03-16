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В Пскове разыскивают мужчину с татуировкой волка и жёлтой луны

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает жителя областного центра 35-летнего Владимира Волкова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина ушел из дома утром 13 марта, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 35 лет, среднего телосложения, рост около 178 сантиметров, волосы короткие, черные с сединой на висках, глаза серо-голубые.

Был одет: короткая черная куртка на меху с капюшоном, черные брюки  и  ботинки, черный джемпер.

При себе мог иметь водительское удостоверение и обручальное кольцо.

Особые приметы: на правом плече имеется татуировка в виде головы волка и желтой луны, есть также татуировка группы крови между большим и указательным пальцами левой кисти руки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Волкова, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 921-215-08-89 или 02.

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