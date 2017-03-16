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В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации

В Государственной Думе участились случаи заражения служебных компьютеров и утечек конфиденциальной информации, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу управления по информационно-технологическому обеспечению нижней палаты российского парламента Вячеслава Якушева.

По информации издания, депутатам от «Единой России» и их помощникам рекомендовано не использовать подключенные к интернету компьютеры для обработки сведений, содержащих служебную тайну.

В письме на имя руководителя аппарата фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Иванова Вячеслав Якушев пишет, что «в последнее время участились случаи вирусного заражения рабочих станций пользователей в информационно-телекоммуникационной сети Госдумы через сообщения электронной почты, полученные якобы из различных госорганов (в том числе Федеральной налоговой службы и некоторых других). Электронные письма используются злоумышленниками для получения доступа к интересующей их конфиденциальной информации».

Якушев также сообщил, что в настоящее время программа, установленная на компьютерах депутатов и госслужащих, «предотвращает до 1 тыс. вирусных заражений в интранете и более 30 тыс. заражений в сети интернет». Кроме того, «до 20% почтовых сообщений, проходящих через систему электронной почты Госдумы, блокируется модулем «антивирус антиспам» Dr.Web».

Депутатам рекомендуется не использовать компьютеры, подключенные к интернету, «для обработки, хранения и передачи информации, которая содержит сведения, составляющие служебную тайну», а также «архивировать наиболее важные документы, чтобы обеспечить их последующее восстановление».

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