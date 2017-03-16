Кондитерская Baker Street и ресторан «Инжир» удивят посетителей выставки «Свадьба EXPO`2017» необычными десертами и кейтерингом

13:32, 16 марта 2017, ПАИ

Кафе-кондитерская Baker Street и ресторан восточной кухни «Инжир» удивят посетителей выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове необычными десертами и кейтерингом. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила управляющая кафе-кондитерской Baker Street Екатерина Салтун.

Персональный стенд Baker Street украсит аппетитный кэнди-бар и торты собственного производства. «На выставке мы представим один из наших топовых тортов - «Красный бархат». Невероятно воздушный бисквит сочного красного цвета с нежнейшей кремовой прослойкой весьма популярен в Европе и Америке и постепенно набирает известность и в России. Этим тортом мы по праву можем гордиться», - отметила Екатерина Салтун.

Посетители выставки смогут угоститься в кэнди-баре кондитерской, где будут представлены мини-тортики на палочке - поп-кейки, мини-пирожные - капкейки, десерты в бокалах и французское печенье макаронс. «Макаронс мы изготовляем из миндальной муки, которую самостоятельно перемалываем на своём производстве. Мы ни в коем случае не используем готовые смеси. Качество и вкус для нас в приоритете», - подчеркнула Екатерина.

Ресторан «Инжир» представит кейтеринг в банках. «Например, в небольших порционных баночках с деревянными ложками будут подаваться салаты. Это не пластик и не бумажные тарталетки, как обычно бывает. Всё рассчитано на эстетику, гигиену и, конечно, удобство транспортировки. Помимо салатов в баночках может быть и горячее, закуски, десерты», - уточнила управляющая кафе-кондитерской.

Декорированием пространства стендов кондитерской Baker Street и ресторана «Инжир» займётся студия дизайна и флористики «Артишок». «Мы совместно представим два принципиально разных варианта оформления свадебных мероприятий, в которых гармонично сочетаются сладости, кейтеринг и декор», - рассказала Екатерина Салтун.

Кроме того, среди гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» кондитерская Baker Street разыграет сертификаты на скидку при покупке свадебных тортов в течение сезона-2017. Главным призом станет розыгрыш торта весом в 5 килограммов. Этим сертификатом также можно будет воспользоваться в течение года.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>