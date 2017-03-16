Чтобы компенсировать естественную убыль населения России потребуется 500 тысяч мигрантов в год

10:37, 16 марта 2017, ПАИ

По прогнозу Росстата естественный прирост населения, который был зафиксирован в России в 2013-2015 годах, может смениться убылью населения уже в 2017 году. А к началу 2030-х годов число женщин в репродуктивного возраста (от 20 до 40 лет) по сравнению с пиком 2010-2012 годов (около 40 млн) сократится на треть (на 7-8 млн). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад главы Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, сделанный в ходе одной из сессий «Недели российского бизнеса», организованной РСПП. Чтобы гарантировать устойчивый прирост населения и в будущем, по оценке Вишневского, может понадобиться увеличение миграции до 500 тыс. человек в год.

По его оценке, к 2025 году доля трудоспособного населения (20-64 года) снизится до 60%, что на 5 процентных пунктов ниже нынешнего показателя (65%). Численность этой категории россиян упадет с 94 млн до 86 млн человек. Доля младшей группы (20-39 лет), которая сегодня составляет 52%, к концу 2020-х годов снизится до 42%.

Такие изменения в структуре населения увеличат демографическую нагрузку на одного работающего. В 2016 году она составляла 56 пожилых и детей на 100 трудоспособных россиян, что немногим выше показателя 2011 года (минимум за последние 50 лет). Однако к 2025 году она может возрасти до 71 человека на 100 работающих, а к 2030-му — до 76.