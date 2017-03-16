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Общество

В Невеле пройдет областная этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции»

17 марта в МУК «Культура и досуг» города Невеля пройдет областная этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Госкомитета Псковской области по культуре.

Этнокультурная акция проводится ежеквартально в районах области и является одним из приоритетных проектов учебно-образовательной деятельности Центра народного творчества по сохранению нематериального культурного наследия на протяжении последних семи лет. Это форма повышения квалификации, обмена опытом по традиционной народной культуре специалистов культурно-досуговых учреждений (КДУ) области.

В программу акции в Невеле войдёт круглый стол по теме «Календарные и трудовые обычаи, обряды, праздники весенне-летнего цикла». В рамках фольклорной мастерской будет проведен класс-ансамбль по изучению песенного фольклора, практические занятия по народной хореографии.  Специалисты КДУ области также примут участие в работе ремесленной мастерской.

Начало мероприятия - в 12:00.

Программа акции и круглого стола – здесь.

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