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Общество

Псковские активисты ОНФ выявили несанкционированные свалки в Псковском и Стругокрасненском районах

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» активисты ОНФ в Псковской области провели очередной рейд. В нем приняли участие представители регионального управления Росприроднадзора. В ходе рейда зафиксированы несанкционированные свалки в Псковском и Стругокрасненском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

По дороге к деревне Лудони в Стругокрасненском районе общественники выявили в лесополосе свалку бытового мусора, информации о которой еще нет на интерактивной карте свалок. «Мы зафиксировали координаты, произвели фотосъемку этой свалки при участии представителя регионального управления Росприроднадзора. Берем ее на контроль», – сообщил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области, член регионального штаба Народного фронта Сергей Елизаров.

Большая свалка бытового и строительного мусора зафиксирована в лесном овраге неподалеку от деревни Лудони в Стругокрасненском районе. Свалка площадью более 500 кв. м выросла вблизи лесной речки. Представители ОНФ обеспокоены, что с таянием льда и снега часть мусора окажется в воде.

Несанкционированные свалки были зафиксированы неподалеку от деревни Струково Псковского района, где на проселочной дороге, перекрытой бетонными блоками, размещены пакеты с бытовыми отходами и строительный мусор, а также по направлению к деревне Богданово, где на придорожном земельном участке выявлена свалка строительного мусора, сучьев и веток деревьев.

«На интерактивную карту свалок к настоящему времени жители региона нанесли 27 адресов. Они находятся в работе. Написаны обращения в Росприроднадзор, госкомитет области по делам строительства и ЖКХ, администрации муниципалитетов и областную прокуратуру. Выясняются собственники земли», – сообщил Елизаров.

Общественники намерены привлечь внимание к проблеме несанкционированного сброса мусора и добиваться уборки территорий, обозначенных на карте свалок. Выявленные объекты взяты на контроль.

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