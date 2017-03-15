Специалисты псковского отделения Сбербанка подобрали ипотечную программу участникам «Тура по новостройкам»
Сотрудники псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам», организованного газетой «Комсомольская правда. Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.
Напомним, псковичи посетили два жилых комплекса на Завеличье и Запсковье – «Европа» и «Пятый элемент».
«Тур по новостройкам» позволяет потенциальным покупателям жилья за короткое время не только посетить объекты недвижимости, но и на месте получить консультации от сотрудников компании-застройщика и специалистов банка. Участники тура узнали о преимуществах таких ипотечных программ, как «Военная ипотека», «Молодая семья» и «Акция для застройщиков», а также с помощью специалиста прямо на месте смогли подобрать оптимальную программу и получить полный расчет по кредиту.
«Сбербанк продолжает снижение ипотечных ставок. Сегодня приобрести квартиру в новостройке можно под 10,4% годовых при выдаче кредита через сервис электронной регистрации сделки и оформлении страхования жизни и здоровья заемщика», – подчеркнула управляющий Псковским отделением банка Анна Тарасенко.
«Электронная регистрация» – это новый совместный сервис Сбербанка и Росреестра, позволяющий зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Процесс регистрации ДДУ сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора занимает всего 15 минут.
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