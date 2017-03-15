Специалисты псковского отделения Сбербанка подобрали ипотечную программу участникам «Тура по новостройкам»

11:41, 16 марта 2017, ПАИ

Сотрудники псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам», организованного газетой «Комсомольская правда. Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, псковичи посетили два жилых комплекса на Завеличье и Запсковье – «Европа» и «Пятый элемент».

«Тур по новостройкам» позволяет потенциальным покупателям жилья за короткое время не только посетить объекты недвижимости, но и на месте получить консультации от сотрудников компании-застройщика и специалистов банка. Участники тура узнали о преимуществах таких ипотечных программ, как «Военная ипотека», «Молодая семья» и «Акция для застройщиков», а также с помощью специалиста прямо на месте смогли подобрать оптимальную программу и получить полный расчет по кредиту.

«Сбербанк продолжает снижение ипотечных ставок. Сегодня приобрести квартиру в новостройке можно под 10,4% годовых при выдаче кредита через сервис электронной регистрации сделки и оформлении страхования жизни и здоровья заемщика», – подчеркнула управляющий Псковским отделением банка Анна Тарасенко.

«Электронная регистрация» – это новый совместный сервис Сбербанка и Росреестра, позволяющий зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Процесс регистрации ДДУ сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора занимает всего 15 минут.

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