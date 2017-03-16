Две великолучанки стали жертвами мошенников

11:11, 16 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках у местной жительницы произошло несанкционированное списание денег с банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, у жительницы Великих Лук 14 марта с банковской карты при невыясненных пока обстоятельствах произошло несанкционированное списание трех тысяч рублей.

Другая великолучанка решила приобрести через один из сайтов детский зимний костюм и перевела на указанный продавцами адрес более пяти тысяч рублей. Однако заказанного товара она пока не получила.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют в ОМВД России по городу Великие Луки.