В Псковской области задержали подозреваемого в изнасиловании женщины, шедшей на работу

10:55, 16 марта 2017, ПАИ

В Псковской области задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 25-летней местной жительницы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 9 марта мужчина напал на потерпевшую, когда она утром шла на работу. Затащив женщину к гаражам, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.

Было возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ) и изнасилования (часть 1 статьи 131 УК РФ).

В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о причастности к совершению преступления ранее судимого 30-летнего местного жителя. Потерпевшая уверенно опознала предполагаемого злоумышленника, после чего было произведено его процессуальное задержание.

В настоящее время данному лицу предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе. Следователи совместно с полицейскими продолжают работу по сбору доказательств.