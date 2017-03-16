1
10:48
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
10:24
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
09:25
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
16:09
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
11:05
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
09:06
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14:34
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Еще новости
Происшествия

Псковская таможня запретила вывозить за пределы страны самовар XIX века

Псковская таможня запретила вывозить за пределы страны самовар XIX века. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на российско-эстонской границе на таможенном посту «Куничина Гора» в Печорском районе.

Во время досмотра легкового автомобиля, следующего в Эстонию, таможенники обнаружили металлический самовар в картонной коробке. Владелец груза пояснил, что приобрел его в сувенирной лавке в Псковской области.

Специалисты приняли решение о назначении таможенной экспертизы. По результатам заключения эксперта, самовар, изготовленный на фабрике Василия Кондратьевича Горнина в Туле в конце ХIX - начале ХХ века, относится к категории культурных ценностей и подпадает под действие закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Рыночная стоимость товара на внутреннем рынке Российской Федерации определена в размере 11 тысяч 800 рублей, с учётом НДС, обязательных платежей и торговых надбавок.

В Псковской таможне пояснили, что при перемещении самовара через таможенную границу Евразийского экономического союза таможенному органу должны были быть представлены документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, а именно свидетельство, выдаваемое Министерством культуры Российской Федерации или его территориальными органами, на право вывоза культурных ценностей.

По постановлению суда мужчина, перевозивший самовар, признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде конфискации предмета правонарушения.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
16 марта 2017
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
16 марта 2017
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации 1
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
15 марта 2017
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой 2
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
14 марта 2017
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке 3
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
14 марта 2017
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14 марта 2017
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО) 27
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
13 марта 2017
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10 марта 2017
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов 5

Идет загрузка...